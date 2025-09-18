Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лидия Енчева продължава на 1/4-финалите в Пазарджик

Лидия Енчева продължава на 1/4-финалите в Пазарджик

  • 18 сеп 2025 | 16:36
  • 266
  • 0
Лидия Енчева продължава на 1/4-финалите в Пазарджик

Лидия Енчева последва Елизара Янева и се класира за четвъртфиналите на сингъл международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.  

19-годишната Енчева, която получи "уайлд кард", се справи за 86 минути с 6:3, 6:2 с Александра Ирина Ангел (Румъния), "щастлива губеща" от квалификациите. Тя преодоля ранен брейк изоставане, а след това направи серия от шест поредни гейма, за да вземе първата част и да поведе с 2:0 във втората, като не допусна да бъде застигната до края на мача.  

Така Енчева очаква в петък среща с Джорджия Андрея Крачун (Румъния), която отстрани поставената под номер 4 българска националка Лиа Каратанчева с 4:6, 6:4, 6:3 след 2:47 часа игра. Каратанчева дръпна с 5:2 по пътя си към успеха в първата част, а във втората тя на два пъти навакса пробив пасив, но след 4:4 загуби четири от следващите шест гейма и това се оказа решаващо.

Каратанчева по-късно днес ще изиграе и срещата си от полуфиналите в надпреварата на двойки.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Пазарджик

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Пазарджик

  • 18 сеп 2025 | 15:13
  • 308
  • 0
Стефан Цветков откри международен ITF курс за съдии "бяла значка"

Стефан Цветков откри международен ITF курс за съдии "бяла значка"

  • 18 сеп 2025 | 15:11
  • 243
  • 0
Гергана Топалова загуби във втория кръг във Франция

Гергана Топалова загуби във втория кръг във Франция

  • 18 сеп 2025 | 15:09
  • 282
  • 0
Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

  • 18 сеп 2025 | 14:47
  • 715
  • 0
Глушкова беше елиминирана в Сърбия

Глушкова беше елиминирана в Сърбия

  • 18 сеп 2025 | 14:31
  • 524
  • 0
Донски се класира на 1/4-финалите на "Чалънджър" в Австрия

Донски се класира на 1/4-финалите на "Чалънджър" в Австрия

  • 18 сеп 2025 | 14:11
  • 583
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16895
  • 22
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

  • 18 сеп 2025 | 16:25
  • 8854
  • 5
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7206
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 406617
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6688
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 10750
  • 1