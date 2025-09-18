Нова волейболна драма пред 11 000 зрители! Филипините докоснаха 1/8-финал, но видеочек прати Иран напред

Поредна волейболна драма се разигра на Световното първенство във Филипините.
Отборът на домакините от Филипините бе подкрепян от близо 11 000 зрители в зала “SM Mall of Asia Arena” в Касай Сити.
Възпитаниците на Анджелино Фригони почти направиха чудо, за да продължат в следващата фаза на турнира, но видеочек при 20:18 в тайбрека им отне победната точка срещу Иран.
Решението на съдиите бе в полза на Иран. Така “персите”, водите от Роберто Пиаца, стигнаха до драматична победа с 3:2 (21:25, 25:21, 17:25, 25:23, 22:20), който ги класира на второ място в Група А и участие на 1/8-финалите на Мондиал 2025.