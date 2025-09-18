Стефан Цветков откри международен ITF курс за съдии "бяла значка"

Президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков откри днес международен ITF курс за съдии на стол и главни съдии „бяла значка". Събитието се провежда при отлични условия в Гранд хотел Хебър в Пазарджик и ще продължи до 22 септември (понеделник). Курсът е организиран от Българска федерация по тенис и ТК „Фаворит", гр. Пазарджик.

Курсът е воден от четирима топ лектори в лицето на Иван Мартинес Баредо, Мариана Велович, Арнауд Габас и Алисон Хугес. Този курс дава страхотна възможност на участниците да придобият страхотни знания и опит от световноизвестните лектори.

За последно такъв курс се проведе в България през 2007 г. с лекторите Андреас Егли и Джейк Гарнър.

В курса участват 26 съдии, като България е представена от Виктор Стратиев, Глория Стоянова и Костадинка Стоилова. Освен това има участници от Кипър, Гърция, Полша, Чехия, Португалия, Италия, Румъния, Словения, Украйна, Германия, Франция, Белгия, Великобритания, Испания и Косово.

В момента в Пазарджик се провежда и международен турнир за жени на ITF с награден фонд от 40 хиляди долара.