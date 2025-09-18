Италианска легенда взе бутонките на Стоичков

Италианската футболна легенда Марко Матераци взе бутонките на Христо Стоичков, с които Камата игра в благотворителния мач на стадион "Жозе Алваладе" в Лисабон, спечелен от португалските звезди с 4:1.

Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

Носителят на "Златната топка" и легендата на Спортинг (Лисабон) Красимир Балъков излязоха със специални чифтове, върху които беше нарисувано българското знаме. Световният шампион от Берлин е помолил бившия голмайстор на ЦСКА и Барселона за обувките, които ще изложи в своя музей, разбра Sportal.bg.