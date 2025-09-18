Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес разкрива тайната за успех в дербито с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

  • 18 сеп 2025 | 14:47
  • 419
  • 0
Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

Българинът Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Търгу Муреш (Румъния) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 3 Кузманов загуби драматично от Андреа Пичоне (Италия) с 6:7(4), 7:6(3), 6:7(2) в много оспорван и равностоен двубой, продължил почти три часа и половина.   32-годишният пловдивчанин проби за 5:3 гейма в решаващия трети сет и сервираше за мача, но не успя. В последвалия ключов тайбрек той допусна изоставане от 1:6 точки и това предреши срещата.

Кузманов все пак заработи 900 евро и 4 точки за световната ранглиста.

Следвай ни:

Още от Тенис

Лидия Енчева показа страхотен характер на ITF турнира в Пазарджик

Лидия Енчева показа страхотен характер на ITF турнира в Пазарджик

  • 18 сеп 2025 | 08:53
  • 572
  • 0
Димитър Кисимов е на 1/8-финал на Европейското до 18 г. в Австрия

Димитър Кисимов е на 1/8-финал на Европейското до 18 г. в Австрия

  • 18 сеп 2025 | 08:39
  • 445
  • 0
Лиа Каратанчева и Сапфо Скелариди преодоляха българска двойка на четвъртфиналите в Пазарджик

Лиа Каратанчева и Сапфо Скелариди преодоляха българска двойка на четвъртфиналите в Пазарджик

  • 17 сеп 2025 | 19:10
  • 1664
  • 0
Свитолина изведе Украйна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

Свитолина изведе Украйна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

  • 17 сеп 2025 | 17:48
  • 934
  • 0
Клара Таусон се класира за четвъртфиналите в Сеул

Клара Таусон се класира за четвъртфиналите в Сеул

  • 17 сеп 2025 | 17:42
  • 843
  • 0
Победи за Милев, Динев и Лазаров в Сърбия

Победи за Милев, Динев и Лазаров в Сърбия

  • 17 сеп 2025 | 16:04
  • 1220
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 4763
  • 5
Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

  • 18 сеп 2025 | 15:30
  • 673
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405895
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 2102
  • 0
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 9014
  • 1
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 5673
  • 1