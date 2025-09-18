Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

Българинът Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Търгу Муреш (Румъния) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 3 Кузманов загуби драматично от Андреа Пичоне (Италия) с 6:7(4), 7:6(3), 6:7(2) в много оспорван и равностоен двубой, продължил почти три часа и половина. 32-годишният пловдивчанин проби за 5:3 гейма в решаващия трети сет и сервираше за мача, но не успя. В последвалия ключов тайбрек той допусна изоставане от 1:6 точки и това предреши срещата.

Кузманов все пак заработи 900 евро и 4 точки за световната ранглиста.