Глушкова беше елиминирана в Сърбия

Българката Денислава Глушкова беше елиминирана във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Курмушмийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Глушкова загуби от бразилката Габриела Се с 3:6, 6:7(4) след малко повече от два часа и половина игра.



21-годишната софиянка на два пъти пропиля пробив аванс в началото на мача, след което загуби четири поредни гейма, а с това и първия сет. Във втората част тя дръпна с 3:0, а след това водеше и с 4:2, но отново не успя да задържи преднината си.



В последвалия тайбрек Се направи триумфира след серия от три последователни разигравания.