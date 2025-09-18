Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Никлас Каул е оптимистично настроен за завръщането си в Токио за участие на Световното

Никлас Каул е оптимистично настроен за завръщането си в Токио за участие на Световното

  • 18 сеп 2025 | 12:43
  • 283
  • 0
Никлас Каул е оптимистично настроен за завръщането си в Токио за участие на Световното

Германският състезател по десетобой Никлас Каул е оптимистично настроен за завръщането си в Токио за Световното първенство, четири години след като се отказа от олимпийското състезание там и напусна стадиона в инвалидна количка.

Бившият световен и европейски шампион Каул каза, че вече не мисли за контузията на глезена, която го принуди да се откаже по средата на състезанието през 2021-а, съобщава ДПА.

"Случилото се тогава вече не е в съзнанието ми. Нямам търпение за това състезание. Нямам търпение за стадиона, той наистина е един от най-хубавите стадиони, на които да се проведе световен шампионат", каза германецът.

Въпреки че Олимпийските игри се проведоха на фона на много ограничения поради пандемията от коронавирус, ситуацията този път е "много различна, защото видях малко от града", добави Каул.

Сега на 27 години, германецът спечели изненадващо световна титла през 2019-а и стана европейски шампион през 2022-а. Той трябваше да се оттегли по време на Световното първенство през 2023-а, докато миналата година беше четвърти на Европейския шампионат и осми на Олимпийските игри.

Заедно със сребърния олимпийски медалист Лео Нойгебауер той е претендент за медал в двудневното състезание в Токио в събота и неделя, а Тил Щайнфорт допълва германското трио.

"Мисля, че можем да постигнем нещо добро в десетобоя. Нямам търпение да се състезавам с двамата. Готини момчета, ще бъде забавно", каза германският рекордьор Нойгебауер.

Олимпийският шампион Маркус Роот отсъства поради контузия, но състезанието има и друг фаворит в лицето на Сандер Скотхайм (Норвегия), който успя да събере 8909 точки в Гьотцис, където Каул се доближи до личния си рекорд от 8691 с общ резултат от 8575.

Нойгебауер, от своя страна, очаква да бъде по-спокоен, отколкото на миналогодишните Олимпийски игри, които белязаха дебюта му на голямата сцена.

"Бях под по-голям натиск в Париж, защото това беше първият ми голям шанс за медал и защото бяха Олимпийските игри", каза той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Матиа Фурлани: Това е перфектната година за мен

Матиа Фурлани: Това е перфектната година за мен

  • 18 сеп 2025 | 10:11
  • 639
  • 0
Големият шлем на атлетиката отрича, че Майкъл Джонсън е получил $2 млн., докато атлетите остават без заплащане

Големият шлем на атлетиката отрича, че Майкъл Джонсън е получил $2 млн., докато атлетите остават без заплащане

  • 17 сеп 2025 | 20:05
  • 2231
  • 0
Защо Джейк Уайтман не съжалява за мъчително извоювания сребърен медал от Световното

Защо Джейк Уайтман не съжалява за мъчително извоювания сребърен медал от Световното

  • 17 сеп 2025 | 19:29
  • 844
  • 0
Пет неща, които да следим в шестия ден на Световното по лека атлетика

Пет неща, които да следим в шестия ден на Световното по лека атлетика

  • 17 сеп 2025 | 18:57
  • 2987
  • 0
Сълзи от щастие за Щефела в Токио

Сълзи от щастие за Щефела в Токио

  • 17 сеп 2025 | 17:45
  • 793
  • 0
Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

Надер с шокираща победа на 1500 метра в Токио

  • 17 сеп 2025 | 17:25
  • 1093
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405056
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 13941
  • 37
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 7811
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 9349
  • 16
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 47865
  • 45
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 3517
  • 1