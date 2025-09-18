Никлас Каул е оптимистично настроен за завръщането си в Токио за участие на Световното

Германският състезател по десетобой Никлас Каул е оптимистично настроен за завръщането си в Токио за Световното първенство, четири години след като се отказа от олимпийското състезание там и напусна стадиона в инвалидна количка.

Бившият световен и европейски шампион Каул каза, че вече не мисли за контузията на глезена, която го принуди да се откаже по средата на състезанието през 2021-а, съобщава ДПА.

"Случилото се тогава вече не е в съзнанието ми. Нямам търпение за това състезание. Нямам търпение за стадиона, той наистина е един от най-хубавите стадиони, на които да се проведе световен шампионат", каза германецът.

Въпреки че Олимпийските игри се проведоха на фона на много ограничения поради пандемията от коронавирус, ситуацията този път е "много различна, защото видях малко от града", добави Каул.

Сега на 27 години, германецът спечели изненадващо световна титла през 2019-а и стана европейски шампион през 2022-а. Той трябваше да се оттегли по време на Световното първенство през 2023-а, докато миналата година беше четвърти на Европейския шампионат и осми на Олимпийските игри.

Заедно със сребърния олимпийски медалист Лео Нойгебауер той е претендент за медал в двудневното състезание в Токио в събота и неделя, а Тил Щайнфорт допълва германското трио.

"Мисля, че можем да постигнем нещо добро в десетобоя. Нямам търпение да се състезавам с двамата. Готини момчета, ще бъде забавно", каза германският рекордьор Нойгебауер.

Олимпийският шампион Маркус Роот отсъства поради контузия, но състезанието има и друг фаворит в лицето на Сандер Скотхайм (Норвегия), който успя да събере 8909 точки в Гьотцис, където Каул се доближи до личния си рекорд от 8691 с общ резултат от 8575.

Нойгебауер, от своя страна, очаква да бъде по-спокоен, отколкото на миналогодишните Олимпийски игри, които белязаха дебюта му на голямата сцена.

"Бях под по-голям натиск в Париж, защото това беше първият ми голям шанс за медал и защото бяха Олимпийските игри", каза той.

