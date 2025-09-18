Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

  • 18 сеп 2025 | 12:35
  • 105
  • 0
Треньорът на българския национален отбор по борба за жени Симеон Щерев отличи представянето на Юлияна Янева на Световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.

Селекционерът определи постижението й като успех за цяла България.

"Искам да я поздравя. Тя показа характер и българския дух. Това очаквам от всички наши спортисти. Това е успех за цяла България. Това е само началото. Постепенно всички трябва да вдигат нивото на българската борба", сподели той в интервю за БНТ.

Според него българката заслужава златното отличие.

"Когато тя води нейната борба, противникът не може да използва слабите й страни. С правилната тактика спечели победата. Тя трябва да се бори за златото, защото го заслужава. Тя победи най-добрите в света", допълни наставникът.

Личният треньор на Юлияна Янева Серафим Бързаков също похвали възпитаничката си за първия й световен финал.

"Да си честитим една хубава победа. Джиа Лонг е световна шампионка. Четирите срещи бяха много тежки срещи. В полуфинала беше най-голямото напрежение. Постъпихме тактически", сподели той в интервю за БНТ.

За титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.

"В Белград, преди три години, изпуснахме да я победим. Просто не се сборихме както трябва. Надявам се утре да подходим тактически и да я надвием. Трябва да си търсим реванш", допълни наставникът.

