Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

Българската боркиня Юлияна Янева направи истински фурор на Световното първенство в Загреб! След 4 поредни победи в рамките на вчерашния ден тя стигна до първия си финал на шампионат от такъв ранг.

"Радвам се отново да дам интервю за БНТ по такъв повод. Година и един месец след Олимпийските игри много се радвам за това, което се случи днес. Успях да покажа коя е Юлияна Янева. Срещата беше доста трудна от гледна точка на напрежение. Напрежението може да ти изиграе много лоша шега. Показах характер, макар да бях много изморена", сподели тя.

По пътя към финала тя тушира рускинята Ханум Велиева, победи със 7:6 севернокорейката Сол Гум Парк, пета на Олимпиада, на четвъртфинала надви с 8:4 румънката Катерина Зеленик – №2 в света, а на полуфинала направи сензация – спечели с 6:1 срещу китайката Джиа Лонг, световна шампионка от 2024 година.

За титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.

"На финала ще бъда по-спокойна, тъй като медалът е гарантиран. Не се задоволявам с това. 2023 г. имах среща с представителката на Япония и поради напрежение, не можах да си изиграя картите. В момента търся реванш", допълни боркинята.