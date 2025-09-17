Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Юлияна Янева осигури първи медал за България от Световното по борба

Юлияна Янева осигури първи медал за България от Световното по борба

  • 17 сеп 2025 | 18:50
  • 1129
  • 0
Юлияна Янева осигури първи медал за България от Световното по борба

Юлияна Янева осигури първи медал за България на Световното първенство по борба в Загреб, след като преодоля действаща шампионка по пътя към финала на 68 кг жени. Биляна Дудова пък ще се бори на репешажите на 62 кг, след като победилата я по-рано Ким Ок Джу прескочи полуфиналите.

В полуфиналите в Хърватия, Янева се наложи с 6:1 над Лун Цзя (Китай), която през миналата година стана шампионка на финалите в неолимпийски категории. Това ще бъде първи медал от световни първенства за 27-годишната българска националка, която за последно стана европейска шампионка в същата зала през 2023. Преди това тя имаше сребро от Варшава 2021 и два бронзови медала, но на 72 кг.

На финала Янева ще се бори с още една световна шампионка - Ами Иши от Япония. 22-годишната азиатка взе златото на 72 кг в Тирана през миналата есен.

По-рано на турнира Янева тушира европейската шампионка Ханум Велиева (Русия) в квалификациите, след което надделя над Пак Сол Гум (КНДР) със 7:6. На четвъртфиналите българката победи и Катерина Зелених (Румъния) с 8:4.

Дудова, световна и четирикратна европейска шампионка, загуби на старта на 62 кг срещу Пак Сол Гум (КНДР). Националите на Корейската народнодемократична република правят изненадващо силен турнир, като до момента имат два златни медала и заемат четвърто място в общото класиране.

Пак не се ограничи с победата с 8:0 срещу Дудова и я повтори на четвъртфиналите срещу Маниша Маниша от Индия, след което надви действащата шампионка на Русия в категорията Амина Танделова с 14:3. Така българската стигна до репешажите, където ще стартира срещу италианката Аурора Кампаня.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ето колко души са гледали Канело - Крауфорд по Netflix

Ето колко души са гледали Канело - Крауфорд по Netflix

  • 17 сеп 2025 | 11:29
  • 1343
  • 0
Иран отново са на върха на свободната борба

Иран отново са на върха на свободната борба

  • 17 сеп 2025 | 10:59
  • 696
  • 0
Рение де Ридер ще се изправи срещу Брендън Алън във Ванкувър

Рение де Ридер ще се изправи срещу Брендън Алън във Ванкувър

  • 17 сеп 2025 | 10:45
  • 514
  • 0
Илия Топурия отговори на Терънс Крaуфорд: Паметта ти изневерява

Илия Топурия отговори на Терънс Крaуфорд: Паметта ти изневерява

  • 17 сеп 2025 | 10:18
  • 807
  • 0
Бахрейн за първи път ще бъде домакин на световно първенство по борба

Бахрейн за първи път ще бъде домакин на световно първенство по борба

  • 17 сеп 2025 | 10:03
  • 585
  • 0
Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб

Ахмед Магамаев загуби битката за бронза на световното в Загреб

  • 16 сеп 2025 | 19:59
  • 1126
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 1237
  • 0
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 19593
  • 21
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 70035
  • 43
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 8186
  • 12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 386403
  • 11
България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

  • 17 сеп 2025 | 14:32
  • 21362
  • 10