  Лука Дончич: Коби Брайънт ми каза да се пазя, защото съм европеец... беше прав

Лука Дончич: Коби Брайънт ми каза да се пазя, защото съм европеец... беше прав

  • 18 сеп 2025 | 12:31
Лука Дончич: Коби Брайънт ми каза да се пазя, защото съм европеец... беше прав

Словенската суперзвезда на ЛА Лейкърс Лука Дончич си спомни думи към него на покойния Коби Брайънт, както и първата им среща в НБА. Брайънт си отиде от този свят след катастрофа с хеликоптер през януари 2020 година.

"Той говореше на моя език, така че бях доста изненадан. Просто погледнах назад и това беше Коби. Беше някак сюрреалистичен момент, който никога няма да забравя", заяви Дончич в интервю за Wall Street Journal.

"Спомням си, че той ми каза едно нещо, когато се срещнахме за първи път: "Пази се, ти си европеец. Те ще те погнат". И беше прав", разкри още словенецът.

Лука Дончич се върна и към изненадващото си преминаване от Далас Маверикс в Лос Анджелис Лейкърс през февруари.

"Не знаех как да реагирам, какво да направя и какво да кажа. Беше голям шок. Чувствах Далас като свой дом. Имах много приятели там. Феновете винаги ме подкрепяха. Не исках да разочаровам феновете на Далас, а не исках да разочаровам и тези на Лейкърс", коментира баскетболистът.

"Мисля, че винаги ще бъде странно. Не знам дали някой ден ще има развръзка или не. Със сигурност винаги ще бъде странно", добави Дончич, който вече се подготвя за новия сезон в НБА.

Снимки: Gettyimages

