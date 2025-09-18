От Академия "Рафа Надал" поздравиха Иван и българския национален отбор за успеха в Купа "Дейвис"

Популярни
  18 сеп 2025 | 12:07
  • 367
  • 0
От Академия "Рафа Надал" поздравиха Иван Иванов и българския национален отбор по тенис за победата над Финландия в Купа "Дейвис".

16-годишният Иванов дебютира за мъжката национална селекция през миналата седмица при историческия успех над скандинавците с 3:2 победи в Пловдив през миналия уикенд, който прати "трикольорите" за първи път на бараж за влизане в елитната Световна група на неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже.

"Поздравления, Иван Иванов, за дебюта ти в Купа "Дейвис". Да играеш за родината си е една от най-големите почести в спорта и можем само да си представим колко горд и развълнуван си се чувствал. Огромни поздравления също така и за България за извоюваната с много борба победа срещу Финландия!", написаха от Академията испанската легенда и 22-кратен шампион от Големия шлем Рафаел Надал в социалните мрежи.

Congratulations Ivan Ivanov on your @daviscup debut! 👏🏻 Representing your country is one of the greatest honors in...

Публикувахте от Rafa Nadal Academy в Сряда, 17 септември 2025 г.

Иванов тренира в Академия "Рафа Надал" вече три сезона. През настоящата кампания младият българин спечели титлите при юношите на "Уимбълдън" и на Откритото първенство на САЩ и оглави световната ранглиста до 18 години.

