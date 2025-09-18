Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Левски продължава подготовката си за важния сблъсък с Лудогорец в петък
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Спартак (Варна) излиза срещу Монтана в 60-годишна битка

Спартак (Варна) излиза срещу Монтана в 60-годишна битка

  • 18 сеп 2025 | 10:43
  • 181
  • 0
Спартак (Варна) излиза срещу Монтана в 60-годишна битка

Отборът на Спартак (Варна) гостува на Монтана, като съперничеството между двата отбора в професионалния футбол започва от далечния сезон 1964/65. "Соколите" имат превес с баланс от 24 победи, 10 равенства и 10 загуби при голова разлика 67:40 в тяхна полза.

В срещи от "А" група варненският тим отново има пердимство с 3:1 победи в съотношение на головата разлика 8:3. Голмайстор на тези мачове през годините е бележитият нападател от миналото на Спартак Иван Петров, който има 6 попадения.

Отлична новина за Спартак (Варна)
Отлична новина за Спартак (Варна)

За последно двата отбора се срещнаха през сезон 2023/24 във Втора лига. В първия мач във Варна домакините спечелиха с 1:0 след гол на Даниел Начев, а във втория двата тима завършиха 1:1 след попадения на Антон Тунгаров и Александър Цветков.

Двубоят между Монтана и Спартак е в петък от 17:45 часа на стадион "Огоста".

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Ключово дерби приковава вниманието в Елитната група до 16 години

Ключово дерби приковава вниманието в Елитната група до 16 години

  • 18 сеп 2025 | 09:30
  • 386
  • 0
Локомотив (Сф) без Аралица и срещу Добруджа

Локомотив (Сф) без Аралица и срещу Добруджа

  • 18 сеп 2025 | 09:08
  • 537
  • 1
Нов лидер в Елитната група до 15 години след грешната стъпка на Септември

Нов лидер в Елитната група до 15 години след грешната стъпка на Септември

  • 18 сеп 2025 | 08:55
  • 683
  • 0
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5927
  • 7
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9061
  • 28
Черно море отказа финансова помощ от общината

Черно море отказа финансова помощ от общината

  • 17 сеп 2025 | 22:56
  • 3709
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403031
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 9061
  • 28
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 5333
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 5927
  • 7
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 43554
  • 42
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 33611
  • 55