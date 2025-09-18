Спартак (Варна) излиза срещу Монтана в 60-годишна битка

Отборът на Спартак (Варна) гостува на Монтана, като съперничеството между двата отбора в професионалния футбол започва от далечния сезон 1964/65. "Соколите" имат превес с баланс от 24 победи, 10 равенства и 10 загуби при голова разлика 67:40 в тяхна полза.

В срещи от "А" група варненският тим отново има пердимство с 3:1 победи в съотношение на головата разлика 8:3. Голмайстор на тези мачове през годините е бележитият нападател от миналото на Спартак Иван Петров, който има 6 попадения.

Отлична новина за Спартак (Варна)

За последно двата отбора се срещнаха през сезон 2023/24 във Втора лига. В първия мач във Варна домакините спечелиха с 1:0 след гол на Даниел Начев, а във втория двата тима завършиха 1:1 след попадения на Антон Тунгаров и Александър Цветков.

Двубоят между Монтана и Спартак е в петък от 17:45 часа на стадион "Огоста".



