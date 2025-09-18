Берое и Локомотив Пловдив един срещу друг в контрола

Берое и Локомотив Пловдив ще изиграят контролна среща помежду си. Проверката ще започне днес в 19:00 часа в спортна зала „Стара Загора“.

Това ще бъде четвърта приятелска среща за старозагорци от предсезонната им подготовка. До този момент играчите, водени от старши треньора Даниел Клечков, загубиха от Академик Бултекс 99 със 72:75 и от румънския Крайова със 76:81, а се наложиха над Ботев Враца с 68:67.

Пловдивският Локомотив загуби от Черно море Тича със 79:83 в единствената си контрола до момента.

Пред двата тима предстои участие в четиристранни турнири. Берое ще домакинства на Купа „Стара Загора“ и ще срещне кипърския АЕЛ Лимасол на 25 септември.

Ден по-късно Локомотив среща Ботев Враца в полуфинал от надпреварата, в чест на легендата на българския баскетбол Пенка Стоянова, която ще се проведе в Пловдив.