Лидия Енчева показа страхотен характер на ITF турнира в Пазарджик

  • 18 сеп 2025 | 08:53
  • 248
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се се класира за втория кръг на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

Лидия Енчева, която получи "уайлд кард" от организаторите, победи с 4:6, 7:6(1), 7:6(5) шестата поставена Екатерина Казионова (Русия). Срещата продължи 3 часа и 43 минути. В третата част Казионова на два пъти сервира за спечелване на мача при 5:4 и 6:5, но Енчева не се предаде и стигна до тайбрек. В него българката изостана с 2-4, но спечели пет от следващите шест точки и триумфира с победата. Във втория кръг Енчева ще играе срещу румънката Александра Ирина Ангел.

По-рано днес Лиа Катаранчева също се класира за втория кръг на сингъл. Поставената под №4 в схемата Каратанчева победи убедително преминалата през квалификациите своя сънародничка Беатрис Спасова с 6:2, 6:2. За място на четвъртфиналите Каратанчева ще играе срещу Джорджия Крачун (Румъния). Вчера за втория кръг се класира и Елизара Янева, която ще играе срещу №7 в схемата Алевтина Ибрагимова (Русия).

Лиа Каратанчева ще стартира участие и в надпреварата на двойки днес. Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под номер 1, започват директно от четвъртфиналите, в които ще срещнат българската двойка Валерия Гърневска и Ралица Александрова.

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.

Надпреварата се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Община Пазарджик, Генезис Трейдинг, Goto Diamonds, Изворна вода Бачково, Рьофикс и фитнес Олимп.

