  3. Българин носи първа победа за Александров в Словения

Българин носи първа победа за Александров в Словения

  • 17 авг 2025 | 00:11
  • 338
  • 0
Табор Сежана, воден от българина Радостин Александров, записа първа победа през новия сезон.

Победата дойде след попадение на Красимир Тодоров.

Общо трима българи, родени през 2004г., стартираха срещата за Табор - Красимир Тодоров, Станислав Петков и Никола Нейчев.

Табор доминира през цялото време, а победата можеше да бъде и по-изразителна, но редица добри намеси на стража на домакините, попречиха за това.

Това е трети сезон на Александров начело на словенския тим.

В първата среща у дома, Табор отново не допусна попадение, но и не отбеляза, завършвайки 0:0.

