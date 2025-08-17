Българин носи първа победа за Александров в Словения

Табор Сежана, воден от българина Радостин Александров, записа първа победа през новия сезон.
Победата дойде след попадение на Красимир Тодоров.
Общо трима българи, родени през 2004г., стартираха срещата за Табор - Красимир Тодоров, Станислав Петков и Никола Нейчев.
Табор доминира през цялото време, а победата можеше да бъде и по-изразителна, но редица добри намеси на стража на домакините, попречиха за това.
Това е трети сезон на Александров начело на словенския тим.
В първата среща у дома, Табор отново не допусна попадение, но и не отбеляза, завършвайки 0:0.