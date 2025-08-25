Александров спечели дербито с Горица

Табор (Сежана), воден от българина Радостин Александров, спечели с 1:0 дербито на Приморска област в Словения срещу НД Горица.

Срещата започна с трима българи в титулярния състав на Табор, а отборът на Александров още няма инкасиран гол в своята врата от началото на сезона, записвайки 4 поредни чисти мрежи.

Табор диктуваше събитията на терена и можеше и по-рано да открие резултата, но попадението дойде в 89-ата минута, когато появилият се от скамейката национал на Андора, Рикард Фернандес - Куку, бе намерен от друг играч, появил се от скамейката - Тарик Чандич и хландокръвно реализира единствения гол в срещата.

За Горица, на върха на атаката бе Тим Матауш. Бившият словенски национал има над 300 мача в Ередивизи и Бундеслигата. Със своя опит той не успя да помогне на отбора си да се разпише и така отборът от Нова Горица остава без победа от началото на сезона.

Мачът бе от исторически за клуба, тъй като за първи път в Сежана бе игран мач на осветление.