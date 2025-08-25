Популярни
  Табор (Сежана)
  2. Табор (Сежана)
  3. Александров спечели дербито с Горица

Александров спечели дербито с Горица

  25 авг 2025
  • 417
  • 0
Александров спечели дербито с Горица

Табор (Сежана), воден от българина Радостин Александров, спечели с 1:0 дербито на Приморска област в Словения срещу НД Горица.

Срещата започна с трима българи в титулярния състав на Табор, а отборът на Александров още няма инкасиран гол в своята врата от началото на сезона, записвайки 4 поредни чисти мрежи.

Табор диктуваше събитията на терена и можеше и по-рано да открие резултата, но попадението дойде в 89-ата минута, когато появилият се от скамейката национал на Андора, Рикард Фернандес - Куку, бе намерен от друг играч, появил се от скамейката - Тарик Чандич и хландокръвно реализира единствения гол в срещата.

За Горица, на върха на атаката бе Тим Матауш. Бившият словенски национал има над 300 мача в Ередивизи и Бундеслигата. Със своя опит той не успя да помогне на отбора си да се разпише и така отборът от Нова Горица остава без победа от началото на сезона.

Мачът бе от исторически за клуба, тъй като за първи път в Сежана бе игран мач на осветление.



Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон
  • 24 авг 2025

Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

  • 24 авг 2025 | 20:24
  • 31570
  • 65
Лориен се възползва максимално от численото си предимство и разпиля Рен
  • 24 авг 2025

Лориен се възползва максимално от численото си предимство и разпиля Рен

  • 24 авг 2025 | 18:57
  • 1016
  • 0
Късен гол донесе мечтано начало на новака Кьолн срещу 10 от Майнц
  • 24 авг 2025

Късен гол донесе мечтано начало на новака Кьолн срещу 10 от Майнц

  • 24 авг 2025 | 18:40
  • 1092
  • 0
Нотингам взе точка от гостуването си на Кристъл Палас
  • 24 авг 2025

Нотингам взе точка от гостуването си на Кристъл Палас

  • 24 авг 2025 | 18:33
  • 1652
  • 0
Евертън отпразнува новото начало с победа
  • 24 авг 2025

Евертън отпразнува новото начало с победа

  • 24 авг 2025 | 18:12
  • 11197
  • 8
Мартин Минчев продължава да не пропуска мачове на Краковия
  • 24 авг 2025

Мартин Минчев продължава да не пропуска мачове на Краковия

  • 24 авг 2025 | 18:09
  • 1612
  • 0
Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха
  • 24 авг 2025

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

  • 24 авг 2025 | 22:10
  • 127971
  • 945
Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%
  • 24 авг 2025

Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%

  • 24 авг 2025 | 22:39
  • 17804
  • 83
Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид
  • 25 авг 2025

Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид

  • 25 авг 2025 | 00:25
  • 13721
  • 193
Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика
  • 24 авг 2025

Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

  • 24 авг 2025 | 22:22
  • 5469
  • 4
Ювентус стартира успешно след голове на Дейвид и Влахович
  • 24 авг 2025

Ювентус стартира успешно след голове на Дейвид и Влахович

  • 24 авг 2025 | 23:38
  • 6270
  • 4
Още един българин ще играе в Евролигата!
  • 24 авг 2025

Още един българин ще играе в Евролигата!

  • 24 авг 2025 | 21:24
  • 12047
  • 8