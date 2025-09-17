Големият шлем на атлетиката отрича, че Майкъл Джонсън е получил $2 млн., докато атлетите остават без заплащане

Организаторите на Големия шлем на атлетиката отрекоха твърденията, че основателят Майкъл Джонсън е получил плащания в размер на 2 млн. долара от веригата, докато атлетите в нея остават без заплащане.

Турнирите, които бяха представени като революционно допълнение към лекоатлетическия календар, дължат на участниците милиони долари под формата на такси за участие и наградни фондове.

Дебютният сезон тази година беше прекратен, след като четвъртият и последен турнир за 2025 г., насрочен за Лос Анджелис, беше отменен.

Големият шлем на атлетиката привлече звезден състав от атлети, включително американските звезди Кени Беднарек, Габи Томас и Сидни Маклафлин-Леврон, както и британските имена Джош Кър и Дина Ашър-Смит. Въпреки това веригата се сблъска с бавни продажби на билети и слаби приходи от излъчвания и спонсорства, а основен инвеститор се оттегли след първия турнир в Кингстън, Ямайка.

През август Джонсън публикува изявление, в което призна, че финансовата криза е толкова сериозна, че не може да изплати дължимото на участниците, докато не бъде намерена нова инвестиция. Първоначално на атлетите бяха обещани по 100 000 долара за победа в състезанията, както и допълнителни такси за статута им на утвърдени "състезатели“ във веригата.

Сега организацията е изправена пред перспективата за съдебни действия, а The Guardian съобщава, че тя е отрекла Джонсън да е прибрал 2 млн. долара (1,45 млн. паунда), наричайки всяко подобно твърдение "категорично невярно“.

Говорител на Джонсън заяви пред вестника: "Слуховете, че Майкъл Джонсън е получил 2 млн. долара или е спечелил по какъвто и да е начин от Големия шлем на атлетиката, са категорично неверни.“

"Всъщност Майкъл е вложил над 2 млн. долара от собствените си пари в проекта. Работим усилено в реално време, за да осигурим допълнителни средства, и Майкъл помоли за търпение, докато се опитваме да разрешим проблема.“

Бившият американски спринтьор заяви през август: "Невероятно трудно е да живееш с реалността, че си изградил нещо по-голямо от себе си, като същевременно се чувстваш така, сякаш си подвел точно хората, на които си тръгнал да помагаш. Въпреки това трябва да поема отговорност за това.“

"И да, най-жестокият парадокс във всичко това е, че обещахме на атлетите справедливо и бързо заплащане. А ето ни сега, борещи се със способността си да им платим.“

Олимпийската шампионка на 200 метра Томас е сред атлетите, които публично изразиха разочарованието си от ситуацията, като публикува коментар под видео в TikTok от официалния акаунт на Големия шлем на атлетиката: "Толкова е яко!!! Моля, платете ми“.

Четирикратният олимпийски шампион Джонсън не беше част от екипа анализатори на BBC за Световното първенство по лека атлетика в Токио този месец. Не беше дадено официално обяснение за отсъствието му.

Снимки: Imago