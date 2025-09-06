Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Кюстендил
  ФК Кюстендил с трета поредна победа на Югозапад

ФК Кюстендил с трета поредна победа на Югозапад

  • 6 сеп 2025 | 23:20
  • 159
  • 0
ФК Кюстендил с трета поредна победа на Югозапад

ФК Кюстендил постигна победа с 1:0 над Пирин (Разлог) с попадение на играещия си старши-треньор Даниел Младенов, като това стана в среща от 6-ия кръг на Югозападната Трета лига.Младенов само преди седмица донесе победата с хеттрик и при гостуването на Банско и доказа,че се намира в страхотна форма.

Така домакините вече имат 12 точки и са в серия от три поредни успеха.Това бе и трета поредна победа у дома за ФК Кюстендил.

След победата си кюстендилци са 5-и в класирането и изостават само на 2 точки зад лидера.Отборът от Разлог е 12-и с 5 точки.В следващия кръг ФК Кюстендил гостува на Германия в регионалното дерби, а Пирин Разлог приема у дома дубъла на Славия.

