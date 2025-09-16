Николай Христозов: Нужно ни е постоянство

Утре Сливнишки герой (Сливница) приема Пирин (Разлог). Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Излизаме срещу опитен отбор. Не се вълнуваме от резултатите и позицията в класирането му. След загубата в последния двубой, очаквам реакция от футболистите ни. Всеки мач е изключително сериозен за младите ни футболисти. От началото на сезона показахме хубави неща, но пък и отивахме на другата крайност. Нужно ни е постоянство. Именно за това трябва да играем 90 минути с пределна концентрация. Лесни мачове няма. С всеки двубой трупаме опит. Паралелно търсим и добри резултати, защото ни дават увереност“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.