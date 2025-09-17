Популярни
Вход / Регистрирай се
Матю Ткачук пропуска старта на сезона в НХЛ

  17 сеп 2025 | 19:18
Матю Ткачук пропуска старта на сезона в НХЛ

Шампионът в Националната хокейна лига Флорида Пантърс ще започне похода си към трета поредна купа "Стенли" без една от звездите си в лицето на нападателя Матю Ткачук. Това каза генералният мениджър на тима Бил Зито.

Според него Ткачук все още не е възстановен от травмата в аддукторите, която го мъчи още от миналия сезон и няма да играе поне до декември.

27-годишният Ткачук вкара 22 гола и направи 25 асистенции в 57 мача през миналата кампания, но пропусна последните девет седмици от редовния сезон сезон заради скъсан мускул на аддуктора и спортна херния. Той все пак се завърна за плейофите и помогна на тима да стане шампион за втора поредна година с 8 гола и 15 асистенции.

Ткачук вече бе обявен и като един от играчите, които ще играят за националния отбор на САЩ на Олимпийските игри в Милано в началото на следващата година.

Новият сезон в НХЛ започва на 7 октомври.

Снимки: Gettyimages

