В МОК впечатлени от новата писта за бобслей в Кортина д'Ампецо

  • 17 сеп 2025 | 17:05
  • 176
  • 0
От Международния олимпийски комитет (МОК) обявиха в сряда, че са "впечатлени" от пистата за бобслей, шейнички и скелетон в Кортина д'Ампецо, чието изграждане се забави дълго време и бе под въпрос за началото на Олимпийските игри, които се откриват на 6 февруари 2026, предаде АФП.

"Пистата надхвърли очакванията ни", заяви по време на пресконференция норвежката Кристин Клостер, която е президент на Комисията по координация на Олимпийските игри. Това стана по време на шестата и последна визита на спортните обекти на Игрите.

"Имахме резерви за тази писта, мислехме, че срокът е труден, но италианските власти решиха да строят, което е тяхно право", припомни тя. "Те се справиха на време. Пистата вече бе тествана от спортистите и съм впечатлена", добави Клостер, която е част от Изпълнителния комитет.

Построяването на пистата струваше 120 милиона евро и то започна през февруари 2024. Първоначално организаторите бяха предвидили да реновират пистата, която бе използвана за Олимпийските игри в Кортина през 1956, преди да променят решението си. Дори имаше идея заради липсата на писта през октомври 2023 да се преместят състезанията по бобслей, шейнички и скелетон в чужбина - в Сейнт Мориц (Швейцария) и Инсбрук (Австрия), което можеше да се случи за първи път на Олимпийски игри. Но италианското правителство реагира и построи новата писта, която е дълга 1749 метра.

Снимки: Gettyimages

