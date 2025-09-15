Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Елитна група до 17 години: Септември - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Гьоко Хаджиевски бързо печели сърцата на феновете на Спартак (Варна)

Гьоко Хаджиевски бързо печели сърцата на феновете на Спартак (Варна)

  • 15 сеп 2025 | 15:25
  • 585
  • 1

Гьоко Хаджиевски е на път да се превърне в един от най-обичаните треньори на Спартак (Варна). Северномакедонският специалист притежава богата визитка и е сред най-титулуваните наставници, поемали някога „соколите“. Освен с професионализъм, той впечатлява и с ерудиция, както и с близките си отношения с привържениците.

Звездата на Спартак (Варна) с лека травма, готов е за следващия мач
Звездата на Спартак (Варна) с лека травма, готов е за следващия мач

Дебютната му победа в първенството – категоричен успех над силния тим на Арда – бе посрещната с огромен ентусиазъм. Въпреки това, Хаджиевски философски подчерта, че трите точки не са повече от реалния потенциал, с който разполага неговият състав.

Опитният треньор залага смело на млади български футболисти, а дясното крило Даниел Иванов и халфът Дамян Йорданов вече се открояват като приятни изненади.

След последния съдийски сигнал мнозина фенове се снимаха с наставника, а социалните мрежи бързо се изпълниха със снимки и послания. „Заедно сме по-силни“, гласи едно от тях, превърнало се в символ на новата енергия около отбора.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бялцалиев с критика към СК, но за български съдия на дербито

Бялцалиев с критика към СК, но за български съдия на дербито

  • 15 сеп 2025 | 16:00
  • 368
  • 0
БФС удостои Петър Зехтински с почетен плакет

БФС удостои Петър Зехтински с почетен плакет

  • 15 сеп 2025 | 15:54
  • 304
  • 0
Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

  • 15 сеп 2025 | 14:49
  • 3748
  • 5
Георги Иванов откри реновиран стадион в Бургас

Георги Иванов откри реновиран стадион в Бургас

  • 15 сеп 2025 | 14:25
  • 996
  • 2
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 34663
  • 31
Бивш капитан на Пирин избухна с 6 гола в областните групи

Бивш капитан на Пирин избухна с 6 гола в областните групи

  • 15 сеп 2025 | 13:30
  • 1072
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 64863
  • 63
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 34663
  • 31
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 19378
  • 65
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 11571
  • 5
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 10638
  • 3
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 9646
  • 13