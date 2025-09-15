Гьоко Хаджиевски бързо печели сърцата на феновете на Спартак (Варна)

Гьоко Хаджиевски е на път да се превърне в един от най-обичаните треньори на Спартак (Варна). Северномакедонският специалист притежава богата визитка и е сред най-титулуваните наставници, поемали някога „соколите“. Освен с професионализъм, той впечатлява и с ерудиция, както и с близките си отношения с привържениците.

Дебютната му победа в първенството – категоричен успех над силния тим на Арда – бе посрещната с огромен ентусиазъм. Въпреки това, Хаджиевски философски подчерта, че трите точки не са повече от реалния потенциал, с който разполага неговият състав.

Опитният треньор залага смело на млади български футболисти, а дясното крило Даниел Иванов и халфът Дамян Йорданов вече се открояват като приятни изненади.

След последния съдийски сигнал мнозина фенове се снимаха с наставника, а социалните мрежи бързо се изпълниха със снимки и послания. „Заедно сме по-силни“, гласи едно от тях, превърнало се в символ на новата енергия около отбора.

Пламен Трендафилов