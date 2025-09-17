Популярни
  17 сеп 2025
  • 302
  • 0
Петима спортисти бяха отличени от Столична община днес. На тържествена сесия на Столичния общински съвет кметът на София Васил Терзиев и председателят на СОС Цветомир Петров връчиха отличията "Почетен граждани на София" и "Почетен знак" на общо 15 личности, които са допринесли с таланта и постиженията си за развитието на града.

Със званието "Почетен гражданин" бяха отличени Таня Богомилова – олимпийски шампион по плуване от Игрите в Сеул през 1988 г. и Алберт Попов – победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо.

"Почетен знак" получиха младите талантливи тенисисти Иван Иванов и Александър Василев, както и автомобилният състезател Никола Цолов. Тази година Иванов стана юношески шампион на "Уимбълдън" и US Open, а Василев достигна до финала в Ню Йорк.

Цолов е вицешампион и рекордьор по победи във Формула 3, а от сезон 2026 ще кара във Формула 2.

"Днес ще отличим хора, които със своите постижения показват моделите, на които обществото ни може да се опира. Те идват от различни възрасти и сфери – наука, култура, спорт, обществен живот – но всички са достойни и вдъхновяващи примери. Техните успехи ни насърчават да мечтаем по-смело, да вярваме в доброто и да го постигаме заедно", заяви в залата кметът Терзиев.

Снимки: Владимир Иванов

