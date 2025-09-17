Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:30: БОК с подробности за бъдещи действия след заседанието си
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  3. Хебър привлече нов защитник

Хебър привлече нов защитник

  • 17 сеп 2025 | 12:52
  • 1190
  • 0
Хебър привлече нов защитник

Отборът на Хебър (Пазарджик) привлече в редиците си Георги Вълчев, който се раздели с Локомотив (Горна Оряховица) съвсем наскоро, пише Football24.

Роденият през 2000 година бранител има опит с екипите на „железничарите“ и с Дунав (Русе) във Втора лига, а освен това е бил част и от Лудогорец II.

Той прави впечатления с мощната си физика и близо двата метра ръст.

Очаква се той да заздрави защитния вал на защитата, след като отборът се раздели преди броени седмици с Петко Ганев и Станислав Работов.

Припомняме, че отборът на Николай Митов привлече и младия Виктор Любенов от Левски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

След куп треньорски откази - Белия остава начело на Ботев

След куп треньорски откази - Белия остава начело на Ботев

  • 17 сеп 2025 | 09:41
  • 5225
  • 2
Текпетей под въпрос за мача с Левски

Текпетей под въпрос за мача с Левски

  • 17 сеп 2025 | 09:33
  • 2623
  • 1
"От тъч на вятър" - 9 кръг

"От тъч на вятър" - 9 кръг

  • 17 сеп 2025 | 09:27
  • 2537
  • 1
Извънредна сесия решава проблемите на варненския футбол

Извънредна сесия решава проблемите на варненския футбол

  • 17 сеп 2025 | 09:22
  • 1655
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 4953
  • 1
Отложиха мач на Северозапад

Отложиха мач на Северозапад

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 1980
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 53667
  • 34
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 7210
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 383457
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 9597
  • 1
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 9126
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 4953
  • 1