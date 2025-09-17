Хебър привлече нов защитник

Отборът на Хебър (Пазарджик) привлече в редиците си Георги Вълчев, който се раздели с Локомотив (Горна Оряховица) съвсем наскоро, пише Football24.

Роденият през 2000 година бранител има опит с екипите на „железничарите“ и с Дунав (Русе) във Втора лига, а освен това е бил част и от Лудогорец II.

Той прави впечатления с мощната си физика и близо двата метра ръст.

Очаква се той да заздрави защитния вал на защитата, след като отборът се раздели преди броени седмици с Петко Ганев и Станислав Работов.

Припомняме, че отборът на Николай Митов привлече и младия Виктор Любенов от Левски.