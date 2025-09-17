Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Ивелин Попов пред подпис с български евроучастник

Ивелин Попов пред подпис с български евроучастник

  • 17 сеп 2025 | 10:29
  • 4028
  • 1

Ивелин Попов води преговори с отбора на Арда, като двете страни са близо до договор, съобщава "Мач Телеграф". Новината е потвърдена от един от шефовете на клуба. След като разтрогна договора си с Ботев Пловдив, Арда може да вземе Попето като свободен агент и дори да го картотекира за мача с ЦСКА.

Футболист е обяснил на ръководството, че се намира в добра форма и е готов да помогне на тима.

В последните дни се коментираше, че Попов може да премине в Локомотив София, но очевидно от Арда са били по-настоятелни.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

След куп треньорски откази - Белия остава начело на Ботев

След куп треньорски откази - Белия остава начело на Ботев

  • 17 сеп 2025 | 09:41
  • 4622
  • 0
Текпетей под въпрос за мача с Левски

Текпетей под въпрос за мача с Левски

  • 17 сеп 2025 | 09:33
  • 2269
  • 1
"От тъч на вятър" - 9 кръг

"От тъч на вятър" - 9 кръг

  • 17 сеп 2025 | 09:27
  • 1870
  • 1
Извънредна сесия решава проблемите на варненския футбол

Извънредна сесия решава проблемите на варненския футбол

  • 17 сеп 2025 | 09:22
  • 1483
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 2944
  • 1
Отложиха мач на Северозапад

Отложиха мач на Северозапад

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 1749
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 44735
  • 31
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 1258
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 382340
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 6715
  • 1
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 7820
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 2944
  • 1