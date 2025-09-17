Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  "От тъч на вятър" - 9 кръг

"От тъч на вятър" - 9 кръг

  • 17 сеп 2025 | 09:27
  • 1008
  • 1

Деветият кръг в родния футбол започва, а „От тъч на вятър“ ви очаква със свежа доза футбол и хумор. Есента вече размества пластовете в родното първенство – треньори падат като листа, а напрежението по върха на класирането расте. ЦСКА се изправя пред решителен мач с Арда, на „Герена“ се задава разградски вятър, а във Враца и Добрич времето обещава истински футболни бури. В Бистрица, Пловдив и Стара Загора също няма да е спокойно – от слънчеви дни до земетресения по скалата на Ивелин Попов, всичко е възможно. Какво ще донесе този кръг – победи, скандали или изненади? Вижте видеото в социалните ни мрежи и споделете своите очаквания в коментарите!

