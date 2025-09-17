Популярни
  Илия Топурия отговори на Терънс Крaуфорд: Паметта ти изневерява

  • 17 сеп 2025 | 10:18
Илия Топурия не позволява на Терънс Крауфорд да има последната дума в спора им.

Шампионът на UFC в лека категория в момента е въвлечен в словесна престрелка с Крауфорд – непобедената боксова суперзвезда, която постигна определяща за кариерата си победа над Канело Алварес миналата събота. Преди този мач Крауфорд и Топурия си размениха остри реплики, като „Ел Матадор“ заяви, че очаква бърз нокаут срещу Крауфорд, ако някога се срещнат на ринга.

Боксьорът от Небраска изглежда отправи финален намек към Топурия, излизайки на ринга за мача си с Алварес под звуците на песента „Canción del mariachi“. Тази песен се използва и от Топурия при излизанията му в UFC.

В понеделник Крауфорд заяви пред Uncrowned, че не е запознат с кариерата на Топурия и отбеляза: „Той дори не е близо до нивото на Конър Макгрегър“. Топурия отговори на американеца в социалните мрежи.

„Казваш, че си фен на ММА, но дори не знаеш кой съм“, написа Топурия. „Интересно. Първият път, когато се срещнахме, ми каза: „Успех тази седмица с твоя мач“. Паметта ти изневерява, а скоро и брадичката ти ще го направи.“

„Ще представлявам цялата ММА общност. Номер 1 в ранглистата „pound-for-pound“ в истинските битки срещу боксьора номер 1 в „pound-for-pound“.“

Топурия наскоро стана шампион на UFC в лека категория със зашеметяващ нокаут в първия рунд над Чарлс Оливейра през юни. Преди тази победа Топурия спечели и успешно защити веднъж титлата в категория „перо“, нокаутирайки бъдещите членове на Залата на славата Макс Холоуей и Александър Волкановски. Неговият актив е 17-0.

В официалната ранглиста на UFC Топурия е на първо място, докато в ранглистата „pound-for-pound“ на MMA Fighting е на второ място, една позиция зад Ислам Махачев.

