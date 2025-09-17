Илия Топурия отговори на Терънс Крaуфорд: Паметта ти изневерява

Илия Топурия не позволява на Терънс Крауфорд да има последната дума в спора им.

Шампионът на UFC в лека категория в момента е въвлечен в словесна престрелка с Крауфорд – непобедената боксова суперзвезда, която постигна определяща за кариерата си победа над Канело Алварес миналата събота. Преди този мач Крауфорд и Топурия си размениха остри реплики, като „Ел Матадор“ заяви, че очаква бърз нокаут срещу Крауфорд, ако някога се срещнат на ринга.

Крауфорд отговори на коментарите на Топурия: Този пич е пиян

Боксьорът от Небраска изглежда отправи финален намек към Топурия, излизайки на ринга за мача си с Алварес под звуците на песента „Canción del mariachi“. Тази песен се използва и от Топурия при излизанията му в UFC.

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

В понеделник Крауфорд заяви пред Uncrowned, че не е запознат с кариерата на Топурия и отбеляза: „Той дори не е близо до нивото на Конър Макгрегър“. Топурия отговори на американеца в социалните мрежи.

„Казваш, че си фен на ММА, но дори не знаеш кой съм“, написа Топурия. „Интересно. Първият път, когато се срещнахме, ми каза: „Успех тази седмица с твоя мач“. Паметта ти изневерява, а скоро и брадичката ти ще го направи.“

„Ще представлявам цялата ММА общност. Номер 1 в ранглистата „pound-for-pound“ в истинските битки срещу боксьора номер 1 в „pound-for-pound“.“

Топурия наскоро стана шампион на UFC в лека категория със зашеметяващ нокаут в първия рунд над Чарлс Оливейра през юни. Преди тази победа Топурия спечели и успешно защити веднъж титлата в категория „перо“, нокаутирайки бъдещите членове на Залата на славата Макс Холоуей и Александър Волкановски. Неговият актив е 17-0.

В официалната ранглиста на UFC Топурия е на първо място, докато в ранглистата „pound-for-pound“ на MMA Fighting е на второ място, една позиция зад Ислам Махачев.