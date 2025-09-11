Крауфорд отговори на коментарите на Топурия: Този пич е пиян

Терънс Крауфорд не обръща никакво внимание на Илия Топурия.

По-рано тази седмица Топурия се появи от нищото, за да отправи нападки към Крауфорд, твърдейки, че ако двамата се срещнат в боксов мач, Топурия ще нокаутира непобедения шампион в две категории само за няколко минути. На медийния ден за мача Канело срещу Кроуфорд в сряда в Лас Вегас, боксьорът от Небраска се отнесе към коментарите точно по този начин.

„Този пич е пиян“, каза Кроуфорд. „Много от ММА бойците пият доста, така че сигурно е бил на алкохол онзи ден.“

Коментарите на Топурия вероятно са в отговор на изявлението на Крауфорд, че Коди Гарбрандт е най-добрият боксьор в ММА, което непобеденият боксьор отново потвърди пред медиите.

Терънс Крауфорд посочи най-добрия боксьор в UFC

„Има и няколко други, но Коди винаги ми е правел впечатление, още преди да станем приятели“, каза Кроуфорд. „Гледах го и си мислех: „Човече, този пич може да се боксира.“