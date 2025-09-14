Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. На живо: Канело срещу Крауфорд

На живо: Канело срещу Крауфорд

  • 14 сеп 2025 | 07:13
  • 2478
  • 0

Само след минути на ринга на "Алиджиънт Стейдиъм" в Лас Вегас се качват двамата боксьори, които ще премерят сили в исторически сблъсък, който ще определи новия абсолютен шампион в супер-средна категория при професионалистите.

Тайсън, Пакяо, Усик и други големи имена в бокса прогнозират Канело - Крауфорд
Тайсън, Пакяо, Усик и други големи имена в бокса прогнозират Канело - Крауфорд

Саул Алварес ще защитава титлите на IBF, WBC, WBO, WBA в категория до 76 килограма в планиран за 12 рунда сблъсък срещу непобедения Терънс Крауфорд, който пък се качва две теглови дивизии нагоре, за да предизвика Канело.

Канело Алварес и Терънс Крауфорд лице в лице преди суперсблъсъка
Канело Алварес и Терънс Крауфорд лице в лице преди суперсблъсъка

Крауфорд вече е постигал статуса на безспорен шампион в категориите до 66 и до 69 килограма и сега ще се бори да пренапише историята в профи бокса с 42-ри пореден успех.

Sportal.bg ще отразява битката в реално време.

Рунд 1:

Крауфорд зае центъра на ринга. Боксьорът от Небраска атакуваше с прави удари и крошета с дясната ръка. Той откри битката с обратен гард, а Канело използва прав гард. В средата на рунда ролите се смениха и мексиканецът започна да пресира. И двамата пласираха по един удар със силната им ръка преди гонга.

Рунд 2:

Канело усили пресата и започна да търси попадения в тялото с ляв ъперкът. Боецът от Гуадалахара искаше да демонстрира, че е по-големият и силен боксьор на ринга. Той вкара в обращение и десен прав в трупа. Крауфорд се затрудняваше да пласира удари, но и не показа, че е наранен от пласираните попадения на Канело.

Рунд 3:

Спортистите вдигнаха темпото. Американецът отстъпваше повече назад и встрани, но пласира повече попадения в тази част. Все по-често двамата се срещаха в близка и средна дистанция и разменяха по два или повече удара, но нито един от двамата не успя да разклати другия с удари.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

  • 13 сеп 2025 | 22:25
  • 12026
  • 0
Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

  • 13 сеп 2025 | 22:24
  • 8686
  • 2
Константин Стойков загуби драматично на SENSHI във Варна

Константин Стойков загуби драматично на SENSHI във Варна

  • 13 сеп 2025 | 21:25
  • 1348
  • 0
Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа

Красимир Инински: Финалът на Рами е плод на постоянна и упорита работа

  • 13 сеп 2025 | 18:01
  • 1233
  • 0
Българските национали откриха Световното по борба с две победи и две загуби

Българските национали откриха Световното по борба с две победи и две загуби

  • 13 сеп 2025 | 17:58
  • 2033
  • 0
SENSHI организира масова тренировка при легендите Семи Шилт и Франциско Фильо

SENSHI организира масова тренировка при легендите Семи Шилт и Франциско Фильо

  • 13 сеп 2025 | 16:30
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кой ще стъпи на европейския трон?

Кой ще стъпи на европейския трон?

  • 14 сеп 2025 | 07:09
  • 2345
  • 0
Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 201107
  • 303
Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 2212
  • 0
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 2375
  • 3
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 18762
  • 25