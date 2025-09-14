На живо: Канело срещу Крауфорд

Само след минути на ринга на "Алиджиънт Стейдиъм" в Лас Вегас се качват двамата боксьори, които ще премерят сили в исторически сблъсък, който ще определи новия абсолютен шампион в супер-средна категория при професионалистите.

Саул Алварес ще защитава титлите на IBF, WBC, WBO, WBA в категория до 76 килограма в планиран за 12 рунда сблъсък срещу непобедения Терънс Крауфорд, който пък се качва две теглови дивизии нагоре, за да предизвика Канело.

Крауфорд вече е постигал статуса на безспорен шампион в категориите до 66 и до 69 килограма и сега ще се бори да пренапише историята в профи бокса с 42-ри пореден успех.

Sportal.bg ще отразява битката в реално време.

Рунд 1:

Крауфорд зае центъра на ринга. Боксьорът от Небраска атакуваше с прави удари и крошета с дясната ръка. Той откри битката с обратен гард, а Канело използва прав гард. В средата на рунда ролите се смениха и мексиканецът започна да пресира. И двамата пласираха по един удар със силната им ръка преди гонга.

Рунд 2:

Канело усили пресата и започна да търси попадения в тялото с ляв ъперкът. Боецът от Гуадалахара искаше да демонстрира, че е по-големият и силен боксьор на ринга. Той вкара в обращение и десен прав в трупа. Крауфорд се затрудняваше да пласира удари, но и не показа, че е наранен от пласираните попадения на Канело.

Рунд 3:

Спортистите вдигнаха темпото. Американецът отстъпваше повече назад и встрани, но пласира повече попадения в тази част. Все по-често двамата се срещаха в близка и средна дистанция и разменяха по два или повече удара, но нито един от двамата не успя да разклати другия с удари.