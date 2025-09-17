Байерн и Челси един срещу друг в един от най-сериозните сблъсъци на старта в ШЛ

Байерн Мюнхен и Челси ще се изправят един срещу друг в първи кръг от основната фаза на Шампионската лига на 17 септември от 22:00 часа на "Алианц Арена". Двата европейски гранда започват своя път в най-престижния клубен турнир с директен сблъсък, който ще бъде ръководен от испанския рефер Хосе Санчес. Мачът се очертава като истинско изпитание и за двата отбора, които имат амбиции за сериозно представяне в тазгодишното издание.

Байерн и Челси ще търсят успешен старт, който да им даде тласък в борбата за класиране в елиминационната фаза. Победата в този двубой би била изключително важна за самочувствието и позициите на отбора, който я постигне, особено предвид силната конкуренция в най-престижния европейски клубен турнир.

Байерн Мюнхен е в изключителна форма, записвайки пет поредни победи във всички турнири от началото на сезона. Баварците разгромиха Хамбургер ШФ с 5:0 (на 13.09.2025) в последния си мач от Бундеслигата, преди това надделяха като гост над Аугсбург с 3:2 (на 30.08.2025), елиминираха Веен Висбаден с 3:2 (на 27.08.2025) за Купата на Германия, смазаха РБ Лайпциг с 6:0 (на 22.08.2025) и спечелиха Суперкупата на Германия след победа с 2:1 над Щутгарт (на 16.08.2025).



Челси от своя страна има по-колеблива форма с две победи и две равенства в последните си пет мача. "Сините" завършиха 2:2 с Брентфорд (на 13.09.2025) в последния си мач от Премиър лийг, преди това победиха Фулъм с 2:0 (на 30.08.2025), разгромиха Уест Хам с 5:1 (на 22.08.2025), завършиха 0:0 с Кристъл Палас (на 17.08.2025) и победиха Милан с 4:1 (на 10.08.2025) в контролна среща.

Венсан Компани ще заложи на схема 4-2-3-1, като се очаква се на вратата да застане опитният Мануел Нойер, а в защита ще действат Конрад Лаймер, Дайо Упамекано, Йонатан Та и Йосип Станишич. В средата на терена ще бъдат Йошуа Кимих и Леон Горецка, а в атака ще действат Майкъл Олисе, Серж Гнабри и Луис Диас, които ще подпомагат голмайстора Хари Кейн. Баварците няма да могат да разчитат на контузените Джамал Мусиала, Хироки Ито и Алфонсо Дейвис.



Челси ще отговори със същата формация 4-2-3-1, водени от треньора Енцо Мареска. На вратата ще бъде Роберт Санчес, а отбраната ще се състои от Рийс Джеймс, Уесли Фофана, Тревор Чалоба и Марк Кукурея. В средата на терена ще действат Моисес Кайседо и Енцо Фернандес, а в атака ще бъдат Педро Нето, Коул Палмър и Джейми Гитенс, които ще подкрепят нападателя Жоао Педро. "Сините" няма да могат да разчитат на контузените Леви Колуил, Дарио Есуго и Лиам Делап, както и на наказания Михайло Мудрик. Под въпрос са Беноа Бадиашиле и Ромео Лавия, а Естевао е болен.

Снимки: Gettyimages