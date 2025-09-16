Компани: Имаме трудни съперници като Челси, Арсенал и ПСЖ, но искаме да спечелим ШЛ

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешния откриващ мач от основната фаза на Шампионската лига – домакинството на Челси.

Белгиецът също бе запитан дали е съгласен с мнението на Ули Хьонес, че Байерн вече не е сред големите фаворити в Шампионската лига. „Да видим какво ще се случи. Всички са 100% мотивирани за Шампионската лига. Искаме да спечелим Шампионската лига. Няма нито един играч или треньор на Байерн, който да каже обратното. А после идва реалността. Другите също искат това. Играем срещу най-добрите отбори в Европа. Единствената задача сега е Челси, но мечтата остава“.

На въпрос какво трябва да се направи, за да стигнат по-далеч от 1/4-финалите, Компани отговори: „Първо трябва да преминем към фазата на елиминациите, а след това всичко е възможно. В последния мач срещу Интер имахме 9 контузени играчи, но въпреки това се представихме добре. При ПСЖ, например, всички бяха в добра форма във фазата на елиминациите. Ние не разполагахме с този лукс. Разбира се, се надяваме да имаме отбор в добра форма, за да разполагаме винаги с най-добрите играчи.

Дайо Упамекано, Мануел Нойер, Алфонсо Дейвис и Джамал Мусиала се контузиха във важни мачове, това е част от играта. Понякога просто ти трябва късмет. Миналият сезон дълго време нещата изглеждаха добре, но след международната пауза много неща се промениха. Това се отразява на сезона. Вярваме, че тази година ще имаме късмет и те ще бъдат в добра форма, когато се наложи. Имаме много играчи, които са имали контузии в миналото, затова трябва да бъдем изключително внимателни.

Ако спечелим 6 мача, ще бъдем сред първите осем. Четири победи са достатъчни за плейофите. Тази фаза е много интересна. Новият формат е много драматичен, мисля, че на феновете им харесва. Трудността е, че всеки отбор има различни съперници. Нашият път е труден с Челси, Арсенал и ПСЖ, но искаме да влезем в първите осем.

Компани говори и за дошлия именно от Челси Николас Джаксън: „Ще видим утре дали може да започне. Няма да разкривам твърде много за отбора. Винаги можеш да погледнеш на нещата от две страни. Разбира се, че си особено мотивиран срещу бившия си клуб, но със сигурност това ще бъде специален мач за него. Дали съм го разпитал за Челси? Технически може, но вече съм гледал около 40 мача на Челси от миналия сезон. Те са интересен отбор за наблюдение. Но не мисля, че има много загадки около тях, а и познавам треньора много добре. Утре ще видя бързо дали сме си направили домашното. Но най-важното е играчите да се чувстват добре, а не аз. Това важи и за отбора на Енцо Мареска, разбира се".

Наставникът на Байерн коментира и това, че доста хора в Англия не възприемат сериозно Бундеслигата: „Но колко играчи са купени в Англия от Бундеслигата? Колко пари са похарчили за играчи от Бундеслигата? Аз съм от Белгия, една малка страна. В Белгия хората винаги гледат към други по-големи страни и уважаваме всяка лига. В Германия хората обръщат голямо внимание на Бундеслигата, в Англия обръщат голямо внимание на Висшата лига.

Очевидно има голяма финансова разлика между Висшата лига и другите лиги. Трябва да помислим как да решим този проблем някой ден. Бундеслигата със сигурност има много таланти, английските отбори са купили много играчи оттук. Но утре не става въпрос за Бундеслигата срещу Премиър лийг. Става въпрос за Байерн срещу Челси“.

Снимки: Imago