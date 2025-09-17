Популярни
  3. Мареска: Байерн има предимство заради Нико Джаксън

  • 17 сеп 2025 | 00:38
Мениджърът на Челси Енцо Мареска е предпазлив заради познанията на Никълъс Джаксън, който премина от "сините" в Байерн (Мюнхен) това лято. Двата отбора се изправят един срещу друг на "Алианц Арена" в първия кръг от основната фаза в Шампионската лига в сряда вечер. 

"Нямам никакви проблеми с Нико. Той е добър човек, добър професионалист, който работи добре с нас. Това е малко предимство, защото Венсан Компани може да пита Нико за начина, по който работим и как се опитваме да подготвяме мачовете. Той знае точно как подхождаме към всеки двубой. Благодарен съм на Нико. Това, което постигнахме миналата година, беше благодарение на всички играчи, включително и него. Изпратих му съобщение, след като си тръгна, с благодарност за миналия сезон и пожелание за всичко най-добро", заяви Мареска пред медиите.

24-годишният Джаксън беше уведомен през лятото, че вече не е желан от Мареска в Челси и след това премина в германския шампион Байерн.

Коул Палмър има сериозни шансове да играе като титуляр за лондончани срещу баварците утре, след като влезе като резерва през второто полувреме по време на равенството 2:2 с Брентфорд в Премиър лийг в събота.

Снимки: Imago

