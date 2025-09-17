Текпетей под въпрос за мача с Левски

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей най-вероятно няма да играе при гостуването на Левски в петък. Ганаецът получи контузия в глезена по време на мача с Локомотив Пловдив (1:1). Малко преди края на първото полувреме той бе ударен с бутоните от полузащитника на домакините Ивайло Иванов, а на почивката бе заменен.

Текпетей все още има сериозни болки в глезена. И това прави минимални шансовете му да попадне в стартовата единайсеторка за петъчния сблъсък на "Георги Аспарухов". Засега надеждите са, че той все пак ще може да намери място в групата. И да се появи на терена при нужда.

През настоящия сезон африканецът бе използван и на върха на атаката, и на фланга. Той обаче все още няма отбелязан гол в efbet Лига.