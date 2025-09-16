Популярни
  Кирил Георгиев с второ място на турнир в Румъния

  16 сеп 2025 | 22:05
Кирил Георгиев с второ място на турнир в Румъния

На 13 и 14 септември 2025 в Крайова се проведе петият етап от шахматната верига “Румъния Гран При”. Участваха 293 състезатели от 14 държави. От България взеха участие четирима състезатели. Отлично се представи гросмайстор Кирил Георгиев, който с резултат 8 от 10 зае второ място в крайното класиране и повиши ело коефициента си с 5 точки.

На първо място завърши мексиканецът Мартинес Алкантара Хосе Едуардо. Гост на турнира беше петкратният световен шампион Вишванатан Ананд, който награди първите трима участници.

