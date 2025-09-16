Гаут Гаут е готов за световната сцена

Той все още дели стая с по-големия си брат. Притежава Hyundai i30 не само защото харесва външния му вид, а и защото има "добър разход на гориво“. Той е отличник с голям интерес към спортната психология, която планира да учи в университета.

А, да, и също така е сочен за следващата голяма суперзвезда в спринта.

Макар в Австралия вече да го познават добре, светът тепърва ще види за първи път Гаут Гаут на голямата световна сцена при мъжете. 17-годишният атлет вече направи огромни крачки в кратката си кариера – подобри австралийския рекорд, който не беше пипан от Олимпийските игри през 1968 г., и спечели националната титла при мъжете. Начинът, по който ще се справи със следващата голяма стъпка, ще бъде изключително интересен за наблюдаване.

В последния брой на списание AW легендарната австралийска олимпийска спринтьорка Кати Фрийман описва стила му перфектно. "Леко се засмях, защото изглеждаше сякаш или тича надолу по склон, или е изстрелян от оръдие“, казва тя. "Той просто притежава толкова много суров талант и това е неоспоримо. Той е изключителен. Пленяващо е.“

Наскоро Гаут премина през период на бурен растеж и вече е висок 183 см, но сега ще трябва да се мери с големите момчета в Токио. В сряда ученикът ще стъпи на елитната арена за сериите на 200 метра при мъжете, а вниманието към него ще се засили.

"Мястото ми е тук“, казва Гаут. "Очевидно има леко вълнение, но разбира се, свършил съм си работата.“

Той вече е известен в родината си и е заобиколен от фенове на всяко състезание, в което участва на австралийска земя. "Определено е лудост“, добави той по-рано тази седмица на събитие с въпроси и отговори със спонсорите си Adidas. "Баби и дядовци са идвали при мен за снимки, както и деца на по две-три години. Дори ми подадоха бебе, а майка му искаше да се подпиша на челото му. Определено е сюрреалистично.“

Вниманието се дължи на изключителния му талант, но изглежда малко вероятно, предвид подкрепата около него, да му бъде позволено да се главозамае или да позволи на шумотевицата да му повлияе. Гаут е трениран от Дай Шепърд, която го е водила от ранните му етапи до това ниво, докато родителите му, които са от Южен Судан, но са емигрирали в Австралия през 2006 г., са възпитали у сина си "фокус и мотивация, почтеност и увереност“.

Има и други братя и сестри, които го държат здраво стъпил на земята – по-голям брат, по-голяма сестра, плюс три по-малки сестри и по-малък брат, който "казва, че иска да стане по-бърз от мен“. Приятелите също помагат.

"Имам същите приятели от седми клас, така че те се отнасят с мен по същия начин“, добави той. "Някои от тях понякога дори не осъзнават колко съм добър.“ Това може да се промени в следващите дни.

За Гаут успех в Токио би означавало лично постижение. Красноречивият младеж може да притежава невероятна скорост в краката си, но се учи да контролира темпото си.

"Да балансирам амбицията и да си повтарям, че е нужно време, определено е нещо важно“, каза той. "В началото на кариерата ми беше малко трудно, но сега знам, че нещата не се случват за една нощ. Аз съм само на 17. Тези момчета имат 10, може би 15 години повече опит от мен, така че просто си казвам, че моето време ще дойде.“

Като за да подчертае колко много време има пред себе си, след това японско приключение Гаут ще се върне в училище. Предстоят му изпити.

Основните му спортни цели за следващата година ще бъдат Световното първенство за юноши под 20 години в Орегон, като има планове да се състезава и на няколко турнира от професионалната верига. Но вече се усеща, че той е поел по път, водещ към много специална дестинация.

Когато са емигрирали, родителите на Гаут са имали избор между Канада и Австралия. Сега синът им може да се превърне в лицето на Олимпийските игри в Бризбън през 2032 г. и дори самият той признава, че има усещане за предопределеност в тази прищявка на съдбата, която го е довела в Австралия.

Съдбата му за тази седмица също скоро ще стане ясна. На въпроса, ако краката му можеха да говорят, какво биха му казали преди дебюта му на световно първенство, Гаут отговори: "Мисля, че ще са много добре. Ще бъде като във Формула 1. Знаете ли, когато колите загряват гумите? Мисля, че ще са точно така. Мисля, че ще са просто готови за битка. Готови да бягат.“

Светът очаква.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages