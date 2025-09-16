Първият официален сблъсък между Атлетико и Арсенал може да се окаже много важен за амбициите на двата тима в ШЛ

Атлетик Билбао и Арсенал ще се изправят един срещу друг в първи кръг на груповата фаза на Шампионска лига на 16 септември от 19:45 часа на стадион "Сан Мамес". Двубоят ще бъде ръководен от литовския рефер Донатас Румсас. Това е първата среща между двата отбора в официален мач от европейските клубни турнири, което добавя допълнителна доза вълнение към двубоя.

Победата в този двубой би дала важен психологически тласък на победителя и би го поставила в добра позиция за продължаване напред в следващата фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Атлетик Билбао идва след две последователни загуби - с 0:1 срещу Алавес в Ла Лига (на 13.09.2025) и със същия резултат срещу Осасуна в контролна среща (на 04.09.2025). Преди това баските имаха серия от три поредни победи - срещу Бетис с 2:1 (на 31.08.2025), срещу Райо Валекано с 1:0 (на 25.08.2025) и срещу Севиля с 3:2 (на 17.08.2025). Арсенал, от своя страна, демонстрира впечатляваща форма с четири победи в последните пет мача. "Топчиите" разгромиха Нотингам Форест с 3:0 (на 13.09.2025), победиха Лийдс с 5:0 (на 23.08.2025) и Манчестър Юнайтед с 1:0 (на 17.08.2025), както и самия Атлетик Билбао с 3:0 в контролна среща (на 09.08.2025). Единствената загуба на лондончани дойде срещу Ливърпул с 0:1 (на 31.08.2025).

Атлетик Билбао ще бъде без важни играчи за този двубой. Бенят Прадос и Нико Уилямс са контузени и няма да участват в мача, докато Иниго Лекуе е под въпрос. Треньорът Ернесто Валверде вероятно ще заложи на формация 4-2-3-1 с Унаи Симон на вратата, защитна линия от Хесус Аресо, Даниел Вивиан, Айтор Паредес и Юри Берчиче. В средата на терена се очаква да видим Иниго Руиз Де Галарета и Микел Яурегизар, а в атака - Алекс Беренгер, Ойхан Сансет, Иняки Уилямс и Мароан Санади.

Валверде: Арсенал е на нивото на Реал Мадрид и Барселона, така че трябва да изиграем перфектен мач

Арсенал също има сериозни проблеми с контузени играчи. Габриел Жезус, Мартин Йодегор, Букайо Сака и Кай Хавертц са извън строя, докато Уилям Салиба, Бен Уайт и Кристиан Ньоргор са под въпрос. Микел Артета вероятно ще заложи на формация 4-3-3 с Давид Рая на вратата, защитна линия от Юриен Тимбер, Кристиан Москера, Габриел и Майлс Люис-Скели. В средата на терена се очакват Микел Мерино, Мартин Субименди и Деклан Райс, а в атака - Нони Мадуеке, Виктор Гьокереш и Еберечи Езе.

Арсенал ще бъде без Йодегор и Сака за старта на Шампионската лига

