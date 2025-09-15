Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Арсенал ще бъде без Йодегор и Сака за старта на Шампионската лига

Арсенал ще бъде без Йодегор и Сака за старта на Шампионската лига

  • 15 сеп 2025 | 18:50
  • 482
  • 0

Арсенал ще бъде без двама от основните си играчи за първия си мач в Шампионската лига за този сезон. Утре лондончани гостуват на Атлетик Билбао, а мача ще пропуснат Мартин Йодегор и Букайо Сака.

Йодегор бе сменен при победата над Нотингам в събота поради контузия в рамото. Сака пък не е играл от 23 август, когато получи травма по време на мача с Лийдс. И двамата не взеха участие в днешната тренировка на "артилеристите".

Уилям Салиба най-вероятно ще се завърне на терена. Той пропусна двубоя с Нотингам, но днес се включи в тренировката наравно със съотборниците си. Бен Уайт обаче пропусна заниманието и е под въпрос за утрешния мач.

