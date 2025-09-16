Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Купа "София" ще се проведе навръх 22 септември

Купа "София" ще се проведе навръх 22 септември

  • 16 сеп 2025 | 17:31
  • 538
  • 0
Купа "София" ще се проведе навръх 22 септември

Третото издание на популярното състезание с ролкови ски Купа "София" ще се проведе на 22 септември на голямата поляна в Южния парк. Организатор е Българската федерация по ски с подкрепата на фондация "София - Европейска столица на спорта", като състезанието е от календара на Европейската седмица на спорта "Be activе".

Надпреварата е за всички възрастови групи, като участие ще вземат най-добрите ни състезатели.

Квалификацията е от 9,30 ч, а финалите са от 10,30 ч, след което ще се проведе и награждаването.

