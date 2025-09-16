Георги Павлов: Благодаря на кмета на Враца, който осъзна колко важна е леката атлетика за града

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов беше сред официалните гости, които дадоха старт на ремонта на лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

“Проектът е сериозна инвестиция в бъдещето на леката атлетика и в създаването на условия за масов спорт. Реализирането му ще допринесе за качествената подготовка на младите ни атлети “, заяви Павлов.

С инвестиция на стойност 2 288 959,78 лв., осигурена по Споразумение, сключено между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Враца, предстои цялостен ремонт на лекоатлетическата писта. Проектът предвижда премахване на старата настилка от шамот и полагане на нова, сертифицирана от World Athletics тартанова настилка, модернизация на секторите за скок дължина и троен скок, както и обособяване на нови зони със сектори за хвърляния.

Леката атлетика е сред водещите спортове във Враца – в рамките на града работят пет клуба по лека атлетика с близо 100 картотекирани състезатели и над 200 деца в подготвителни групи.

“Искам искрено да благодаря на кмета на Община Враца Калин Каменов, който осъзна колко важна е леката атлетика не само за града, но и за целия регион, и положи усилия този проект да стане реалност. Г-н Каменов ще сбъдне мечтата на врачани и след 70 г. ще имаме нова писта, заяви още Павлов. - Всичко това се случва благодарение на единството ни - на федерацията и клубовете, заедно с кмета, заедно с ММС и с депутатите от региона. Това е пример как трябва да се реализират инфраструктурните проекти в цялата страна.

На събитието присъстваха кметът на Община Враца Калин Каменов, зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, народните представители Мартин Харизанов и Красен Кръстев, областният управител Николай Николов, заместник-кметът Александър Владимиров, общинският съветник и председател на спортната комисия в местния парламент - Момчил Калистратов, представителят на ММС за региона Мария Георгиева, треньори от местните клубове по лека атлетика и състезатели.