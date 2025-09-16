Направиха първа копка на ремонт и модернизация на лекоатлетическата писта във Враца

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев официално даде начало на строителните дейности по проекта за ремонт и модернизация на съществуващата лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

“Спортната инфраструктура е ключов фактор за развитието на спорта във всяка община. Младите хора имат нужда от съвременни и качествени условия, за да тренират, да развиват таланта си и да изграждат характера си чрез спорт. Днешното начало е още една крачка към осигуряване на такива условия тук във Враца“, каза зам.-министър Георгиев по време на събитието.

Той подчерта значението на инвестициите в спортната инфраструктура за развитието на младите хора и изрази благодарност на Община Враца и лично на г-н Калин Каменов за активната работа и постоянната подкрепа за спорта.

“От името на Министерството на младежта и спорта ви уверявам, че ще продължим да работим за подобряване на спортната база в цялата страна, защото вярваме, че инвестициите в спорт са инвестиции в бъдещето на България и в младите хора“, допълни още зам.-министър Димитър Георгиев.

По Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост - 2024 г., Министерството на младежта и спорта също така отпуска на община Враца 1 192 416,86 лв. за основен ремонт на покрит плувен басейн в град Враца.