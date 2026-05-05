Фантини се присъединява към звездната селекция на Pegaso Meeting

Действащата европейска шампионка Сара Фантини се включва в звездната група от атлети, които ще се състезават на Pegaso Meeting, който ще се проведе на 9 май.

Италианката подобри най-доброто си постижение за сезона на 73.40 метра на 3 май, като целта ѝ е да защити титлата си на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

Като рекордьорка на Италия Фантини ще се стреми да впечатли родната публика в съревнование с конкурентките си Александра Смиех от Полша и алжирската национална рекордьорка Захра Татар.

През този сезон тя също така ще се опита да подобри личния си рекорд от 75.77 метра, поставен през 2022 г. Неотдавнашното ѝ хвърляне е четвъртото ѝ най-добро постижение, откакто записа личния си връх, което показва, че е на прав път да го атакува.

На Pegaso Meeting ще участват също световната шампионка в зала и двукратна европейска шампионка Надя Батоклети, както и европейският шампион в тласкането на гюле Леонардо Фабри.

Снимки: Gettyimages