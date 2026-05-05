Гресие ще участва на френския шампионат на 10 км с поглед към Бирмингам 2026

Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие бе добавен в последния момент към участниците във френския шампионат на 10 км, който ще се проведе в Троа тази неделя. Гресие ще се стреми към своята четвърта национална титла в тази дисциплина, както и към покриване на норматива за автоматично класиране от 27:50 минути за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, което ще се проведе от 10 до 16 август.

“Развълнуван съм, че ще бягам тази неделя в Троа. Това е състезание, което е особено близко до сърцето ми, защото не съм забравил, че именно на 10 км спечелих първата си национална титла при мъжете през 2017 г. в Обаня, както и още два златни медала през 2019 г. в Кане и през 2022 г. у дома в Булон-сюр-Мер.“

“Дори когато си световен шампион, френските първенства остават важно събитие, на което искаш да блеснеш, представяйки своя клуб. По отношение на времето, минималната цел ще бъде да постигна квалификационния стандарт на European Athletics за 10 000 метра на Европейското първенство в Бирмингам, който е 27:50“, заяви Гресие.

При последното си състезателно участие Гресие подобри европейския си рекорд на 5 км с време 12:51 в Лил, което го изкачи до второ място в световната ранглиста за всички времена и го доближи само на две секунди от световния рекорд на етиопеца Бериху Арегави.

За кратко Гресие държеше и европейския рекорд на 10 км с постижение от 27:07, също поставено в Лил през 2024 г.

В по-дългосрочен план Гресие е включен в състава на френския отбор за Купата на Европа на 10 000 метра в Ла Специя (Италия) на 23 май. След това той ще се насочи към по-къса дистанция, за да се състезава на 1500 метра в Стокхолм на 7 юни, където ще се опита да пробие бариерата от 3:30 минути. Там той ще се изправи срещу конкуренция от световна класа, включваща шведа Андреас Алмгрен и нидерландеца Нилс Ларос.

В мъжката надпревара на френския шампионат на 10 км ще участва и друг френски национал Симон Бедар. Той беше част от златния отбор на Франция на 10 км на Европейското първенство по бягане през 2025 г. в Брюксел-Льовен и има личен рекорд от 27:54 на шосе в тази дисциплина.

При жените най-бързата участничка е Матилд Сенешал, която има личен рекорд от 32:17.

Снимки: Imago