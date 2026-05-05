Рекорден брой от 1,3 милиона души са кандидатствали за маратона в Лондон през 2027 г.

Рекорден брой хора са подали заявки за участие в маратона в Лондон през 2027 г. чрез публичния жребий. Общо 1 338 544 души са кандидатствали за събитието, което ще се проведе на 25 април, подобрявайки миналогодишния рекорд от 1 133 813.

Маратонът през 2026 г. регистрира рекорден брой от 59 830 финиширали и се превърна в най-голямото еднодневно благотворително събитие в света.

“Тази изумителна обща бройка на кандидатите твърдо утвърждава Лондон като най-търсения маратон в света“, заяви Хю Брашър, главен изпълнителен директор на Лондонския маратон.

“Нищо друго не може да се сравни с това. Нашата мисия е да вдъхновяваме хора от всяка възраст и с всякакви възможности да бъдат активни – и тези изключителни числа показват огромната привлекателност и сила на маратона в Лондон.“

Резултатите от жребия ще бъдат обявени в началото на юли, като местата ще бъдат разпределени на случаен принцип.

За първи път са подадени над един милион заявления само от Обединеното кралство, като се наблюдава почти пълен паритет между регистрациите на мъже и жени.

На историческото събитие миналия уикенд кениецът Сабастиан Саве пробяга първия маратон за под два часа в състезателна надпревара, а етиопката Тигст Асефа подобри собствения си световен рекорд при жените.

Организаторите обмислят разширяване на събитието до два дни. Все още се проучва възможността маратонът в Лондон през 2027 г. да се проведе в рамките на два дни – събота и неделя.

Преди това Брашър заяви, че идеята е елитната надпревара при жените да се проведе в единия от дните, заедно с други жени, получили право на участие въз основа на предишни маратонски времена, както и състезанията за инвалидни колички.

Еквивалентните състезания при мъжете ще се състоят в другия ден, като масовите бягания ще бъдат разпределени и в двата дни.

В разговор за BBC Breakfast във вторник Брашър изрази надежда, че това ще бъде потвърдено до края на май.

“Това е само за една година. Ние сме в диалог, и то от дълго време, с много заинтересовани страни“, каза той.

“С право те искат да преминем през процес, за да се уверим, че това, което правим, е подходящо. Ще има неудобства за хората – това никога не се е случвало в събота.“

“Имаме много планове и мерки за смекчаване на въздействието, като ще трябва да направим и някои уникални неща.“

“Но мисля, че това показва желанието и нуждата на страната. В резултат на двудневното събитие ще се генерират над 400 милиона паунда икономически и социални ползи, а вярваме, че ще бъдат събрани над 150 милиона паунда за благотворителност.“

“Това ще бъде еднократно събитие. Надяваме се да го осъществим – все още не сме стигнали дотам. Позитивен съм, че това е правилното решение.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages