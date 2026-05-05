Европейски шампиони ще участват на турнир в Австрия

  • 5 май 2026 | 16:26
  • 166
  • 0
Действащата европейска шампионка Виктория Хъдсън, европейският шампион до 23 години Енцо Дизел и медалистът от европейски първенства и олимпийски игри Лукас Вайсхайдингер ще се състезават на турнира Raiffeisen Austrian Open. Тримата талантливи австрийски атлети ще излязат на пистата пред родна публика на 1 юли за състезанието от Сребърния континентален тур на Световната атлетика.

Към Хъдзън в Айзенщат ще се присъедини и изгряващата звезда Дизел. Състезателят на 110 метра с препятствия преди това спечели злато на Европейското първенство до 20 години, а след това, едва на 21, триумфира и на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген през 2025 г.

Той все още не се е състезавал на открито тази година, но по време на сезона в зала подобри личното си постижение на 60 метра с препятствия с 0.04 секунди до 7.60, така че може да е във форма за още по-силно представяне през 2026 г.

Звездното трио се допълва от Вайсхайдингер, който спечели бронз в хвърлянето на диск на Олимпийските игри през 2021 г., както и сребърен и бронзов медал от европейските първенства през 2024 г. и 2018 г.

С наближаването на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. Вайсхайдингер ще се стреми към трети пореден подиум, но за да го постигне, ще трябва да се пребори с някои от най-добрите европейски състезатели в хвърлянето на диск за всички времена.

Снимки: Gettyimages

