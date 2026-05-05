Лора Мюър спечели бягането на една миля в Оксфорд

  • 5 май 2026 | 19:05
Лора Мюър спечели бягането на една миля в Оксфорд

Британската рекордьорка на една миля триумфира в първото си състезание на тази дистанция от три години насам, което се проведе на пистата “Ифли Роуд“. Лора Мюър стана първата британка, спечелила бягането на една миля “Милисънт Фосет“, след като си осигури победата в тазгодишното издание на състезанието “Банистър Майлс“ в Оксфорд.

Сребърната олимпийска медалистка на 1500 метра и носителка на световен бронз на същата дистанция се състезаваше на една миля за първи път, откакто преди три години постави национален рекорд от 4:15.24 на Диамантената лига в Монако.

Мюър, която пропусна сезона в зала и спечели състезанието при жените на шотландския шампионат по крос-кънтри през февруари, показа класата си на “Ифли Роуд“ и спечели убедително с време 4:34.05. Втора завърши Кийра Брейди-Джоунс с 4:43.57, а последното място на подиума зае Шарлот Бъкли с 4:43.85. Рекордът на пистата от 4:27.79, поставен от Соня О'Съливан през 2004 г., остана непокътнат.

След състезанието Мюър сподели пред Athletics Weekly, че през зимата се е концентрирала повече върху скоростната издръжливост и тази година може да премине от 1500 метра към по-дълги дистанции. Нейните най-добри постижения на 3000 и 5000 метра са съответно 8:30.64 и 14:48.14.

“Тази зима направихме голям блок за издръжливост, което е много различен подход, затова пропуснах сезона в зала и беше страхотно да се състезавам в крос-кънтри. Знам, че имам потенциал да се справя и с по-дълги дистанции. Чувствам, че никога не съм имала възможност да го изпробвам. Искам да опитам няколко различни неща и мисля, че много атлети правят същото тази година.

Искам да ставам все по-бърза и за да се адаптираш, трябва да промениш някои неща. Учиш се непрекъснато, дори и през изминалата зима. Дори самото завръщане към състезанията е такова, така че целта е да ставаш по-добър“, добави тя.

Фреди Роу спечели вълнуващото елитно състезание при мъжете и за малко не успя да слезе под четири минути на милята, финиширайки с 4:00.88. Той успя да изпревари Итън Нюъл (4:01.29) и Джак Кавана (4:01.44) в последните метри, атакувайки от външния коридор.

“Това беше страхотна победа и съм много щастлив от себе си. Не мога да кажа, че очаквах такъв резултат. Изглежда, че стартът беше малко по-бавен от очакваното, особено при зададено темпо от 1:58. В третата обиколка се движех в групата, а в последната атакувах на финалната права. Изпреварих ги точно на линията, така че съм доволен“, каза Роу.

