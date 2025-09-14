Димитър Илиев: Липсваше ни спортен шанс

Капитанът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев говори след равенството на своя тим с Лудогорец. Двата тима завършиха 1:1 в “Лаута”, а нападателят получи и контузия в мача.

“Не ми изглежда много добре състоянието, но да се надяваме, че е моментна болка. Докторът се опасява, че може да има нещо на капачката. Дано не е сериозно, но е доста болезнено. Тези дни ще се знае.

Малко спортен шанс, който имахме в предните мачове, днес не ни достигна. Смело мога да кажа, че заслужавахме победата. Докато бяхме 11 на 11 бяхме по-опасни. Второто полувреме също изглеждахме по-опасни, но в последния момент ни липсваше да затворим мача. Откраднаха една точка, имахме доста чисти положения и можем да съжаляваме.

Много го промени мача червеният картон. Ако бяхме 11 на 11, може би щяхме да завършим по-добре някоя от контраатаките. Трябва да погледна ситуацията за червения картон, футболните хора ще кажат дали това е умишлено”, заяви Илиев.