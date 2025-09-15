Димитър Илиев с проблем в коляното, може да се подложи на лека операция

Капитанът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев получи контузия по време на вчерашната среща с Лудогорец. Той напусна терена принудително в 73-тата минута, а днес мина на ядрено-магнитен резонанс.
Прегледът показа, че той има хрущялна увреда на капачката, която се е получила вследствие на силен удар в коляното.
Неубедителен Лудогорец избегна загуба срещу десетима от Локомотив (Пд)
Предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали Димитър Илиев ще се подложи на лека операция или ще може да се възстанови без оперативна намеса.