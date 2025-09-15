Популярни
Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
Димитър Илиев с проблем в коляното, може да се подложи на лека операция

  • 15 сеп 2025 | 17:52
  • 150
  • 0

Капитанът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев получи контузия по време на вчерашната среща с Лудогорец. Той напусна терена принудително в 73-тата минута, а днес мина на ядрено-магнитен резонанс.

Прегледът показа, че той има хрущялна увреда на капачката, която се е получила вследствие на силен удар в коляното.

Предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали Димитър Илиев ще се подложи на лека операция или ще може да се възстанови без оперативна намеса.

