Димитър Илиев с проблем в коляното, може да се подложи на лека операция

Капитанът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев получи контузия по време на вчерашната среща с Лудогорец. Той напусна терена принудително в 73-тата минута, а днес мина на ядрено-магнитен резонанс.

Прегледът показа, че той има хрущялна увреда на капачката, която се е получила вследствие на силен удар в коляното.

Предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали Димитър Илиев ще се подложи на лека операция или ще може да се възстанови без оперативна намеса.