Квалификационната норма в Токио по силите на Габриела Петрова

Габриела Петрова ще трябва да се справи с квалификационна норма от 14.35 метра, за да намери място сред финалистките в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Възпитаничката на Атанас Атанасов е в група “Б”, а квалификациите започват в 13:40 българско време днес и ще бъдат излъчени по БНТ3.

Петрова е със стартов номер 13 в своята група. През сезона тя има най-добър резултат от 14.41 метра, а личният рекорд на харманлийката в дисциплината е 14.66 м от Световното в Пекин през 2015 г., когато се нареди четвърта. За финала се класират всички с постижение от 14.35 м или повече, или 12-те състезателки с най-добри резултати.