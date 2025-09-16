Популярни
НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Квалификационната норма в Токио по силите на Габриела Петрова

  • 16 сеп 2025 | 12:22
  • 767
  • 0

Габриела Петрова ще трябва да се справи с квалификационна норма от 14.35 метра, за да намери място сред финалистките в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Възпитаничката на Атанас Атанасов е в група “Б”, а квалификациите започват в 13:40 българско време днес и ще бъдат излъчени по БНТ3.

Петрова е със стартов номер 13 в своята група. През сезона тя има най-добър резултат от 14.41 метра, а личният рекорд на харманлийката в дисциплината е 14.66 м от Световното в Пекин през 2015 г., когато се нареди четвърта. За финала се класират всички с постижение от 14.35 м или повече, или 12-те състезателки с най-добри резултати.

