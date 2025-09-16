Анджела Карини: Онлайн атаките след мача с Имане Халиф разрушиха кариерата ми

Италианската боксьорка Анджела Карини остро се противопостави на обидите, на които е била подложена в интернет-пространството, след мача срещу Имане Хелиф на Олимпийските игри миналата година, а според нея тази случка е "разрушила кариерата й", пише агенция АР.

На самата Олимпиада Карини се отказа със сълзи на очи в мача с алжирката Имане Хелиф само след 46 секунди игра, като после обясни решението си с необичайно силните удари, които е получила в началото на срещата. Карини публикува видеоклип в Инстаграм със скрийншотове на съобщения, които е получила в социалните мрежи - някои я молят да не ходи отново на олимпийски игри, други я наричат "страхливка" и "срам за италианския отбор" - и глас зад кадър на 26-годишната боксьорка, обясняващ как се чувства.

"Питали ли сте се някога колко трудно ми беше да се изправя срещу тези думи? Какво трябваше да издържа и търпя ден след ден? С какво трябваше да се изправя в мълчанието си, докато пазя здравето си от глупавата социална мрежа, от хора, които говорят и казват думи, без да се замислят два пъти преди да кажат нещо?", казва Карини във въпросното видео.

"Защото за тях това е просто изречение, просто дума, просто е забавление, просто е желание да следваш масата". Самата Хелиф в крайна сметка се окичи с олимпийското злато, но боксовият турнир бе компрометиран от скандалите около нея и тайванката Лин Ю-тин, друга носителка на златен медал.

Предишният ръководен орган за олимпийски бокс, доминираната от Русия Международна боксова асоциация (IBA), дисквалифицира и двете боксьорки от първенството на планетата през 2023-а година с твърдението, че са се провалили на неуточнени тестове за съвместимост на пола. Въпросната IBA обаче беше отстранена от управлението на световния бокс на фона на недоверие към структурата и противоречия, а последните два олимпийски боксови турнира бяха администрирани директно от Международния олимпийски комитет (МОК) и там бяха приложени правилата за допустимост по пол. И вече съгласно тези стандарти, алжирката и тайванската боксьорка имаха право да се състезават.

Действията на Карини, чиито сълзи намериха и съчувствие във водещи политици по света, включително и президента на САЩ Доналд Тръмп предизвикаха обаче и дълга последваща дискусия, която все още не е затихнала.

"Това минало, което промени и разруши кариерата ми, изграждана година след година с жертви, всеотдайност, упоритост и много страст... Тази кариера, която е подценявана и омаловажавана от онези, които предпочитаха да се посмеят за няколко мига, беше обект на присмех", казва още Карини.

Сребърна медалистка от световно и от европейско първенство, Карини отпадна още в първия кръг и на Олимпийските игри в Токио. След Париж 2024 тя казва, че "се е затворила в себе си" и е предпочела "да реагира на всичко ставащо около нея с мълчание, като се възстановява парченце по парченце". Но през декември 2024-а година тя се върна на ринга, спечели осмата си титла на Италия, а след това и Световната купа в Полша.

"Важно беше за мене да се докажа отново като шампионка, защото връщането ми на ринга си беше предизвикателство. Тези мои думи няма да променят света, няма да накарам хората да станат по-добри. Но поне каня всички да се замислят... Една дума, един жест могат да наранят и унищожат човек", завършва италианката.